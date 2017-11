Concorrente do 'Big Brother' abusada sexualmente no programa

Carlota Prado estava alcoolizada e inconsciente quando foi violada em frente às câmaras.

17:37

Carlota Prado, participante do Big Brother espanhol, foi abusada sexualmente no programa por José María López Pérez, outro concorrente, quando estava inconsciente.

A produtora do reality show denunciou o caso e apresentou-o à polícia. Segundo o El Pais houve uma "relação sexual não consentida entre um homem e uma mulher, que são atualmente parceiros, dentro de um dos quartos onde se desenvolve o programa". Sabe-se que a mulher encontrava-se alcoolizada e que o homem tapou os dois com um edredão. As imagens não são claras e não permitem ver com exatidão o que acontecia no momento.



Num comunicado oficial do reality show, partilhado nas redes sociais, a direção informa que o concorrente José María foi expulso por ter uma conduta "intolerável" e que Carlota saiu por ser considerado "oportuno", mas que poderá regressar.



O grupo Mediaset, que produz o 'Big Brother' espanhol, emitiu um comunicado onde diz que permanecerá atento "aos resultados da investigação e ao esclarecimento total dos feitos, respeitando a intimidade das pessoas afetadas".