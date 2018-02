Concorrente do Big Brother foi violada na morgue

Técnico profanou o corpo da mulher e não será acusado do crime.

Oksana Aplekaeva ficou famosa por ter participado na versão russa do Big Brother. Em 2008, depois de ter abandonado o reality show, foi encontrada assassinada na berma de uma autoestrada. Tinha 31 anos. O culpado nunca foi encontrado, mas a exumação do corpo para novos exames revelou o ADN de um funcionário da morgue onde foi feita a autópsia a Oksana.

Dez anos depois do crime, a polícia decidiu reabrir o caso da celebridade russa encontrada na berma da estrada. O assassino nunca foi encontrado, mas as autoridades acreditam que a mulher foi atirada de um carro em movimento. Os ex-namorados da russa foram todos interrogados e eram os principais suspeitos, mas todos tinham um álibi sólido que os colocava longe do local do crime.

O corpo de Okasana foi agora sujeito a novos exames, após a polícia ter acesso a novas informações, que revelaram que a mulher foi violada após a sua morte. Os testes de ADN identificaram Alexander, técnico da morgue, como o culpado.

O homem de 37 anos continuava a trabalhar no local até ao momento da descoberta. Após a informação se tornar pública, Alexander afirmou à imprensa não poder "negar dados científicos", mas que sua vida mudou "drasticamente" – está desempregado e a mulher pediu o divórcio.

Uma vez que a violação não está relacionada com a morte da modelo e a lei russa não prevê na sua legislação situações semelhantes, não será feita qualquer acusação contra Alexander.