Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Concorrentes do 'Miss Bumbum' exibem curvas em biquínis de carne

Fotografias têm como objetivo a defesa das mulheres vítimas de assédio sexual.

11:37

Cinco concorrentes do concurso brasileiro 'Miss Bumbum' deste ano realizaram uma sessão fotográfica na qual exibem biquínis feitos de carne. A campanha de sensibilização é uma forma de protesto contra aqueles que olham para as mulheres como apenas um "pedaço de carne".



O concurso consiste num desfile de moda que todos os anos elege a mulher com o melhor rabo do Brasil. Cada participante representa um dos 27 estados brasileiros.



Este ano, cinco das concorrentes decidiram unir-se nesta causa que se assume feminista e que visa mostrar solidariedade com as mulheres que foram vítimas de assédio sexual por parte do produtor cinematográfico de Hollywood, Harvey Weinstein.



"Nós não somos apenas um pedaço de carne. Nós não somos culpadas por sermos bonitas e sensuais", explicou uma das participantes do concurso aos meios de comunicação brasileiros.



Os biquínis irreverentes têm como inspiração a cantora norte-americana Lady Gaga, que em 2010 se apresentou na gala dos prémios de música VMA com um vestido feito inteiramente de carne crua.



O concurso 'Miss Bumbum' acontece em novembro na cidade de São Paulo, onde se irá eleger uma nova vencedora.