Condenada a 6 anos de prisão por mostrar morte da irmã em direto

Jovem de 19 anos sofreu acidente alcoolizada e filmou os últimos momentos da irmã menor.

09:37

Foi condenada a seis anos de prisão a jovem de 19 anos que, o ano passado, sofreu um acidente de viação quando seguia no carro com a irmã, tendo transmitido em direto a morte da menor, de apenas 14 anos.

Obdulia Sanchez, estava alcoolizada ao volante enquanto transmitia um vídeo em direto nas redes sociais. A norte-americana, de Los Banos, na Califórnia, mostrou os momentos chocantes da morte de Jacqueline Sanchez, enquanto dizia "eu não quero saber".

As imagens mostram o momento em que o carro capota e acaba numa valeta. Obdulia sai do carro e dirige-se à irmã, caída no chão a sangrar abundantemente. "Olhem, eu matei a minha irmã mas não quero saber. F***-se, eu não quero saber. Jacqueline acorda. Sei que vou para a prisão mas não quero saber. Eu amo a minha irmã, não pensei que isto fosse acontecer", diz a jovem responsável pelo acidente enquanto agita a cabeça da irmã, ainda viva.

Quando Jacqueline acaba por morrer, Obdulia entra em pânico. "Acorda bebé, acorda. Peço muita desculpa, eu não queria que morresses mesmo", diz Obdulia antes de desligar a transmissão em direto. O vídeo entretanto foi amplamente divulgado nas redes sociais e motivou investigação imediata das autoridades.

A jovem foi condenada por homicídio por negligência, negligência grosseira e por ter colocado uma criança em perigo.

Jacqueline não levava cinto de segurança, assim como outra ocupante do veículo, uma amiga das duas irmãs, que ficou com ferimentos numa perna.

Obdulia foi prontamente detida no local, depois de ter resistido à detenção e ter agredido os agentes da polícia que a tentavam ajudar. Em tribunal garantiu que não queria matar a irmã e que, após o acidente entrou em pânico.