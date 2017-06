Condenado à morte por assassinar três crianças em ritual exorcista

Embora a maioria da população deste país professe a religião budista, é cada vez mais comum a crença nos espíritos malignos e na ciência oculta, depois de décadas de repressão por parte da junta militar.

Um tribunal na Birmânia condenou esta terça-feira à pena de morte um homem que assassinou três crianças durante um ritual de exorcismo que ocorreu em outubro do ano passado, noticiam os média locais.O arguido foi preso depois de ter espancado até à morte duas crianças, com idades de três e dois anos, e um bebé de oito meses, na região de Rangum, ato que confessou justificando que pretendia "remover os espíritos malignos dos seus corpos".A pena de morte vigora no Código Penal da Birmânia, mas não era aplicada há décadas, sendo o ultimo registo conhecido de 1988.