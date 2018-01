Condenado por cortar orelhas e cauda do cão sem anestesia

Homem vai cumprir três meses e um dia de prisão.

Um homem foi condenado, esta terça-feira, a três meses e um dia de prisão por ter cortado as orelhas e a cauda do próprio cão sem anestesia e devido a fins estéticos. O caso aconteceu em Huelva, na Espanha, e remonta a 2015, quando o animal de estimação tinha apenas dois meses.

Para além da pena de prisão, o arguido ainda foi proibido de exercer qualquer tipo de profissão ligada ao ramo dos animais, como o comércio, durante um ano.

Esta ocorrência faz parte do caso "Orelhas", no qual em fevereiro de 2016 foram detidas 32 pessoas por maus-tratos e mutilação a cães, na província de Huelva, entre as quais 6 veterinários e 26 caçadores.

Desde 2003, a Proteção de Animais de Andaluzia considera estas ações com "fins unicamente estéticos" muito graves a não ser que sejam praticadas por veterinários e com um propósito válido para a saúde do animal em causa.