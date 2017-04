Condenado por deixar filha bebé sangrar até à morte após violação

Desde 2013 que a os australianos acompanhavam todos os desenvolvimentos do caso que chocou a opinião pública do país: Kyhesha Lee Williamson, de apenas três anos, morreu depois de ter sido vítima de uma série de abusos sexuais na casa do pai. O homem foi agora condenado a nove anos de prisão.

Matthew Lee Williamson, pai da bebé, declarou-se culpado pela morte da menina em Brisbane, na Austrália, em 2013. Kyhesha Lee Williamson era vítima de abusos sexuais recorrentes por parte de Chritopher Kent, o colega de casa do pai. Os abusos eram de tal violência que as autoridades encontraram fraldas cheias de sangue. A menina foi encontrada morta no quarto do pai, em 2013, com perfurações nos intestinos e nos órgãos genitais. A investigação apurou que Matthew esmurrou a filha no abdómen com força extrema e que isso causou as perfurações intestinais.

O homem negou que tanha sido ele a dar o golpe fatal à menina, assumindo que deixava que a menina fosse violada repetidamente e que a deixou trancada no quarto a sangrar, sem nunca procurar ajuda.

Kyhesha Lee Williamson era fechada regularmente no quarto, presa com uma corda à cama e deixada sem comida nem água durante várias horas, como forma de castigo.

Durante o julgamento, Matthew negou ter usado um brinquedo sexual de grandes dimensões para penetrar a filha e posar nu com a menina para fotografias.

O pai nunca relatou os abusos sexuais de que a filha era vítima porque, segundo ele, "tinha medo que os Serviços Sociais a levassem".

Na leitura da sentença, a juíza considerou lamentável que "esta criança tenha vivido num ambiente nojento e depravado, onde acabou por morrer".

O colega de casa, que confessou o homicídio no ano passado foi condenado a dois anos de prisão com pena suspensa.

Kyhesha Lee vivia com o pai depois de este ter ficado com a custódia da menina, em 2010. A mãe da criança manifestou-se destroçada em tribunal. "Culpo-me pelo que aconteceu. Viva longe dela e todas as vezes que falávamos ao telefone perguntava-lhe se ela não queria vir viver comigo. Ela dizia que não, porque gostava muito do pai. Agora sinto-me enojada com o que lhe aconteceu. Saber o que se passou naquela casa é chocante", disse Danielle Joughin, mãe da bebé.

