Condenado por esfaquear 75 vezes a ex-namorada

Homem desferiu os golpes com faca de cozinha no parque de estacionamento de um ginásio.

11:30

Joshua Stimpson de 26 anos preparou uma emboscada contra a ex-companheira e esfaqueou a jovem dentro do carro. O homicida foi condenado a 26 anos de prisão. A família da vítima aplaudiu a decisão do tribunal quando foi anunciada.

Molly McLaren conheceu Joshua através do Tinder (aplicação móvel para encontros), mas o comportamento obsessivo e violento do jovem ditou o fim da relação.

Após o término, Joshua continuou o assédio contra a ex-namorada através de publicações no Facebook, onde acusava a jovem de consumir drogas, e do envio constante de mensagens. A perseguição levou à mudança de Molly para casa da mãe e embora o homicida tenha sido interrogado duas vezes pela polícia, as ameaças persistiram.

A 29 de junho, Joshua foi filmado a treinar ao lado da ex-companheira no ginásio que esta frequentava. Minutos antes do ataque, Molly enviou uma mensagem para amigos através do WhatsApp: "Sinto que tenho de estar sempre a olhar por cima do ombro".

Joshua seguiu Molly até ao carro e esfaqueou-a 75 vezes no interior do Citroen C2 da vítima, com a faca de cozinha que comprara dias antes. A mulher de 23 anos tentou lutar contra o agressor, gritou e apitou várias vezes a buzina do carro, mas acabou por morrer no local.

O assassino permaneceu na cena do crime até à chegada da polícia, coberto de sangue e com ferimentos nas mãos.

Foi condenado a 26 anos de prisão e a família de Molly aplaudiu a decisão do juiz que descreveu Joshua como "frio, calculista e determinado a cometer o crime".

Alexandra Dale, namorada do criminoso em 2013, também já tinha apresentado queixas devido ao comportamento violento do então namorado.