Condenado por matar mulher durante sexo ao volante

Matthew Notebaert, de 33 anos, foi condenado a cinco anos de prisão pela morte da mulher, Amanda, num acidente de viação, quando os dois iam a fazer sexo dentro do veículo que sofreu o acidente, em Loxahatchee, no estado norte-americano da Florida.

O casal seguia despido da cintura para baixo, no banco do condutor, enquanto o homem conduzia o veículo. Os dois estavam alcoolizados. O carro despistou-se e acabou por cair numa ravina.

Em tribunal Matthew contou que se lembra dos dois terem parado e da mulher se ter sentado ao colo dele, para fazerem sexo. Depois arrancaram. O homem só se recorda de acordar e ver o corpo da mulher a seu lado, já sem vida. Matthew sofreu lesões graves nas duas pernas, enquanto Amanda teve morte imediata ao embater com a cabeça no pára-brisas. "Sinto tanto a falta dela, mais do que o que consigo exprimir", lamentou Matthew em tribunal, onde se declarou culpado pela morte da mulher.

O advogado de defesa pediu para que o norte-americano não fosse condenado a pena de prisão, para poder ficar com os filhos, de 12 e três anos. No entanto, o registo criminal de Matthew Notebaert, que já foi condenado por roubo e por posse de drogas, levou o juiz a condená-lo a 5 anos de prisão efetiva. "Não foi a sua primeira hipótese. O senhor já esteve preso antes, e esteve em liberdade condicional. Falhou, erro. Com a sua mulher, com os seus filhos, com a sua família, que está hoje aqui", considerou o juiz na leitura da sentença.

O que achou desta notícia?







60% Muito insatisfeito

60% 3.6%

3.6% 7.3%

7.3% 9.1%

9.1% 20% Muito satisfeito