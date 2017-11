Condutor atropela menina de 13 anos e foge

Adolescente estava à espera do autocarro para ir para a escola.

18:49

Uma menina de 13 anos foi atropelada às 7h30 da manhã de segunda-feira quando estava à espera do autocarro escolar. O condutor fugiu do local sem deixar rasto.

Meadow Grace Boyd vivia no Oregon, nos Estados Unidos, e era a mais nova de quatro irmãos. A família da adolescente era muito unida e a menina era conhecida por proteger os amigos, combater os agressores na escola e por ser muito chegada ao seu cão.

Segundo os media britânicos, os investigadores da polícia de Oregon acreditam que devido ao tempo escuro e nublado e aos caixotes do lixo que estavam na estrada, o condutor pode ter pensado que tinha atingido um desses caixotes, em vez de uma pessoa.

"O condutor pode não ter percebido que acertou numa pessoa", afirmou o departamento policial num comunicado. "Vários caixotes do lixo estavam alinhados pela estrada fora, exatamente no mesmo sítio onde Meadow estava parada à espera do autocarro. O incidente ocorreu antes do nascer do sol – estava escuro e havia nevoeiro", acrescentou.



Os detetives que estiveram em contacto com a família de Meadow, fizeram um apelo para que quem souber de alguma coisa sobre o atropelamento, fale com a polícia.



Entretanto, está a decorrer um peditório no site GoFundMe para ajudar a pagar o funeral e os advogados da vítima.