Condutor bêbedo levava porco morto em cadeira de bebé

Homem tinha dois animais sem vida no banco de trás do carro.

13:04

A polícia prendeu um homem de 26 anos, este sábado, na região de Goiás, no Brasil, por este estar a conduzir alcoolizado. O indivíduo transportava dois porcos mortos no banco de trás do carro, e um dos animais estava sentado numa cadeirinha de bebé.

Segundo o assessor de comunicação da Policia Federal Rodoviária brasileira, o inspetor Newton Morais, explicou que o homem vive na zona mais rural da região e que os porcos estavam a ser transportados para serem vendidos.

"Ele contou-nos que tentou fugir porque pensou que estávamos ligados a questões higiénicas e ficou nervoso porque sabia que estava a transportar os animais de forma incorreta", afirmou o inspetor.

O homem foi preso por excesso de velocidade, excesso de álcool no sangue e falta de cinto de segurança.