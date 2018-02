Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Condutor dá positivo em todas as drogas testadas pela polícia

Homem tinha cocaína, opiáceos, anfetaminas, metanfetaminas e THC.

22:05

Um homem de 42 anos deu positivo em todas as drogas que a polícia espanhola testa numa Operação Stop.



O caso ocorreu em Vigo perto de um centro industrial onde são realizadas corridas ilegais de carros, avança o jornal El Confidencial.



O caso ocorreu no passado fim-de-semana quando o homem foi 'apanhado' pelas autoridades, tendo dado positivo em todas as drogas: cocaína, opiáceos, anfetaminas, metanfetaminas e THC.



O condutor deverá agora ser sujeito a uma multa, seis pontos retirados da carta de condução e ainda um processo na justiça que pode levar a que cumpra uma pena de prisão ou trabalho comunitário.