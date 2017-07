Condutor da Uber recebe sexo oral de prostituta durante serviço

Cliente filmou momento insólito da "viagem mais perigosa e inapropriada" que já fez.

Por Pedro Zagacho Gonçalves | 11:29

Aner Martino, um jovem norte-americano, descreveu nas redes sociais a "viagem de Uber mais perigosa e inapropriada" da sua vida, na qual o condutor estava mais procupado em divertir-se com uma prostituta dentro do carro do que em levar o cliente ao destino.

Quando o jovem entrou no carro, reparou que estava já uma passageira no lugar da frente e verificou que não tinha selecionado a opção ‘UberPool’ (em que vários clientes vão no mesmo carro), pelo que assumiu" que se tratava de uma familiar do condutor".

Martino explica que a mulher "estava claramente sob o efeito de drogas" e que chegou a abrir a porta com o carro em andamento, antes de começar a beijar e a acariciar o condutor. Foi aí que o cliente percebeu que se tratava de uma prostituta.

Sem noção de onde estava nem para onde se dirigia, Martino relata que o condutor deixou de se preocupar com o trajeto e com o serviço e dedicou toda a sua atenção à mulher que estava no banco do pendura.

Quando achava que a situação não podia piorar, e já estando a filmar a viagem, Aner Martino fcou incrédulo quando a mulher começou a fazer sexo oral ao condutor. "Foi a gota de água. Disse logo ao condutor para me deixar sair", conta o norte-americano na queixa feita na página de Facebook da Uber.

Aner Martino queixa-se da maneira como foi tratado, pelo que a empresa lhe devolveu o valor da viagem, assim como lhe ofereceu um crédito de 10 euros na próxima vez que usar o serviço.

"Dizem que viram o vídeo e que estão a investigar", finaliza o cliente.