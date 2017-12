Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Condutor de ambulâncias mata doentes para receber dinheiro

Homem era pago por agência funerária.

22.12.17

Um condutor de ambulâncias é suspeito de matar várias pessoas para receber dinheiro de uma agência funerária, ligada à máfia italiana.



Davide Garofal, de 42 anos, injetava ar nas veias dos doentes terminais e recebia da funerária com que tinha acordo 300 euros por cada morte.



Tudo acontecia na "ambulância da morte", quando o italiano transportava os doentes para casa. O ar colocado nas veias provocavam embolias gasosas que se revelavam fatais. Davide acabava por recomendar aos familiares das vítimas que contratassem a agência para o funeral.



O homem foi detido na semana passada pela polícia na ilha de Sicília, depois das autoridades terem recebido uma denúncia de um membro reformado da máfia.



As autoridades acreditam que a ligação entre o suspeito e a agência funerária durava desde 2012. Entre as mortes investigadas, só 12 foram consideradas suspeitas, mas o número de mortes provocadas pelo esquema poderá ser superior.