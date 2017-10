Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Condutor que atropelou dezenas de peões em Londres foi libertado

Polícia afasta cenário de terrorismo. Onze feridos sofreram lesões sueperficiais.

Por José Carlos Marques | 13:04

A polícia britânica anunciou este domingo que o homem que foi detido após o conduzir contra dezenas de peões em Londres foi libertado.



O caso aconteceu na tarde de sábado e feriu 11 pessoas, sem gravidade.



O suspeito, um homem de 47 anos, foi detido junto ao Museu de História Natural, depois de ter atropelado várias pessoas e colidido com um carro que estava estacionado.



A polícia anuncia libertação do homem enquanto "decorrem as investigações". O cenário de se ter tratado de um ato de terrorismo está, para já afastado. O homem deverá ser acusado de condução perigosa.



"As investigações estabeleceram que não se trata de um incidente relacionado com terrorismo. Felizmente, não há ferimentos graves e a maioria dos feridos já teve alta do hospital", revelou Darren Case, do Comando de Polícia de Estradas e Transportes.