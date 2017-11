Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Condutor que deixou bilhete chocante a paramédicos pede desculpa

"O que eu fiz é monstruoso", assume Hassan Shabbir.

18:59

O condutor que deixou um bilhete no pára-brisas de uma ambulância mal estacionada por estar a tratar de uma emergência veio pedir desculpa pelos seus atos. Na nota era possível ler-se: "Podem estar a salvar vidas mas não estacionem num sítio estúpido nem bloqueiem o meu carro".



Agora, Hassan Shabbir, um professor de 27 anos, refere que a sua ação - reclamar com o estacionamento dos paramédicos que estavam a salvar uma vida - "é mostruoso".



O caso ocorreu em Birmingham, no Reino Unido, na passada sexta-feira. Os paramédicos descobriram a mensagem depois de terem passado meia-hora a tentar salvar a vida - sem sucesso - a um homem dentro de um centro de reabilitação da cidade, conta o jornal britânico The Mirror.



"Estou envergonhado com o que fiz. O meu coração está com o homem que perdeu a vida. Não há nada que justifique ou explique o que fiz", assegurou o homem à publicação.



A mensagem deixada por Shabbir tornou-se viral nas redes sociais.