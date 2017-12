Confessa que matou duas mulheres por não gostar delas

Mãe do homem também pediu a morte das vítimas, por não sentir afeto pelas mesmas.

Um homem indiano confessou à polícia que queimou até à morte as duas esposas porque ele e a mãe não gostavam delas.

De acordo com os media britânicos, Deepa Ram planeou incendiar o seu carro com as duas mulheres lá dentro, convencendo-as de que iam os três comprar joias para elas, em Rajasthan, na Índia.

As vítimas, Daria Devi, de 25 anos e Mali Devi, de 27, entraram no automóvel e foram imediatamente trancadas lá dentro pelo marido. Depois, o homem pegou fogo ao veículo.

A polícia local revelou que o homem confessou o crime e acrescentou que só o fez porque a mãe não aprovava a relação.