Confrontos após morte de português em Londres

Os manifestantes alegam que o português, que morreu no hospital seis dias depois, terá ficado com o pescoço partido, mas a autópsia não encontrou fraturas nem outros sinais de violência.



A família do jovem disse à Lusa que não esteve envolvida nem apoiou os protestos de domingo.



Catorze polícias ficaram feridos e cinco pessoas foram detidas na noite de domingo em confrontos violentos em Londres durante protestos contra a morte de um jovem português que terá sido vítima de violência excessiva por parte da polícia.A manifestação, organizada pelo grupo ‘Black Lives Matter’, começou junto à esquadra de Forest Gate, no leste da cidade. As autoridades tentaram dispersar os manifestantes, mas dezenas de pessoas regressaram ao local, atiraram objetos à polícia e incendiaram caixotes de lixo.Edir Frederico da Costa, de 25 anos, conhecido por Edson, seguia de carro com dois amigos quando foi abordado por dois polícias no dia 15 de junho. Os agentes suspeitavam que o carro de Edson, que residia em Londres desde 1996, estivera envolvido num assalto e pediram para revistar os ocupantes.