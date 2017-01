Confrontos com a polícia em manifestações anti-Trump

O que achou desta notícia?







Várias centenas de manifestantes anti-trump envolveram-se em confrontos com a polícia após o protesto em Washington se tornar violento. Ativistas vestidos de negro e com a cara tapada partiram vidros, derrubaram caixotes do lixo e danificaram carros enquanto marchavamOs manifestantes empunhavam cartazes onde se lia "Fazer com que os racistas voltem a ter medo" (um trocadilho com o slogan original de Trump 'Tornar a América grande outra vez'".Os ativistas bloquearam o acesso de alguns apoiantes de Trump à cerimónia, pelo que a polícia teve que intervir.