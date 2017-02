Confrontos violentos no centro do Rio de Janeiro

Trata-se de um protesto de funcionários públicos que estão contra a reeleição de Jorge Picciani, do PSDB, para a presidência do parlamento carioca.

Centenas de manifestantes estão a lançar o caos no centro do Rio de Janeiro, no Brasil, na tarde desta quarta-feira.Autocarros incendiados e lojas vandalizadas estão a obrigar à intervenção das forças especiais de polícia na zona do Palácio de Tiradentes onde decorre um protesto contra o retomar dos trabalhos na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro.A polícia já disparou balas de borracha e utilizou gás lacrimogénio para travar os manifestantes.