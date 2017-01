Congressista quer regular armas após ter sido alvejado no fim de ano

O congressista democrata foi ferido acidentalmente por uma bala na cabeça na cidade de Weslaco (Texas), na fronteira com México, enquanto celebrava com a sua família e amigos o fim de ano.Martínez foi submetido a uma cirurgia para a extração da bala do crânio.Após a recuperação, disse que havia muita gente a disparar na mesma zona onde a sua família estava a celebrar o Ano Novo.Antes de ter alta, o congressista disse que não tem a versão definitiva do diploma, mas garantiu que será destinado a regular ou evitar os disparos durante as celebrações, algo muito típico no Texas rural.