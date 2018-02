Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Congresso aprova intervenção militar no Rio de Janeiro

Forças Armadas assumem comando da segurança nas ruas.

Por Domingos Grilo Serrinha, correspondente no Brasil | 08:58

O Congresso brasileiro aprovou esta terça-feira a intervenção militar no estado do Rio de Janeiro, ordenada pelo presidente Michel Temer na sequência da onda de violência que manchou o Carnaval. A partir dos próximos dias, os militares vão sobrepor-se à polícia e garantir a segurança nas ruas, numa ação inédita que está a causar polémica.



Ao abrigo da medida, as Forças Armadas vão assumir o comando da segurança pública, sobrepondo-se até ao próprio governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão. O general Walter Neto, chefe do Comando Militar do Leste, assumirá o comando absoluto sobre todas as polícias do Rio, com carta- -branca para trocar comandantes e decidir ações. Esta é a primeira intervenção federal num estado desde a aprovação da Constituição, em 1988, apesar de as Forças Armadas já terem atuado inúmeras vezes no Rio e em outros estados em ações de apoio às polícias locais.



Ainda não foram divulgados detalhes, como o número de militares envolvidos, mas a intervenção já está a provocar polémica, pois o Exército exige plenos poderes para invadir qualquer residência à procura de criminosos e garantias do governo de que, uma vez finalizada a intervenção, os militares envolvidos não possam ser investigados e punidos por ações que tenham executado.