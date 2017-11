Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Congresso dos EUA atribui 600 mil milhões para o Pentágono em 2018

Valor representa um aumento em relação ao previsto por Trump, pagando por mais militares no ativo, aeronaves e navios do que ele pedira.

Por Lusa | 18:51

Os negociadores da Câmara dos Representantes e do Senado norte-americanos chegaram a acordo sobre uma lei anual para a política de Defesa que prevê 700.000 milhões de dólares para o Pentágono no orçamento de 2018.



Este valor (correspondente a cerca de 600.000 milhões de euros) representa um grande aumento em relação ao previsto pelo Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pagando por mais militares no ativo, aeronaves e navios do que ele pedira.



Os pormenores deverão ser divulgados ainda hoje, mas funcionários do Congresso disseram à Associated Press (AP), a coberto do anonimato, que a lei atribui um pouco mais que 634.000 milhões de dólares para operações do Pentágono e perto de 66.000 milhões para missões em cenários de guerra no Afeganistão, Iraque, Síria e outros locais.



O pedido de orçamento de Trump indicava 603.000 milhões para funções básicas do Pentágono e 65.000 milhões para missões no estrangeiro.



A lei da política de Defesa atribui ainda um aumento salarial de 2,4% aos militares norte-americanos.