Congresso dos EUA sem data para debater lei que facilita uso de armas

Por Lusa | 03.10.17

O presidente da Câmara dos Representantes, Paul Ryan, disse esta terça-feira que não está marcada qualquer data para votar uma legislação que visa facilitar a utilização de silenciadores de armas, apoiada pela poderosa National Rifle Association (NRA).



Ryan, republicano, foi questionado sobre a legislação na sequência do massacre de Las Vegas, onde no domingo à noite um atirador matou pelo menos 59 pessoas e feriu outras 527 ao disparar sobre uma multidão que assistia a um festival de música.



Uma comissão da Câmara dos Representantes, a câmara baixa do Congresso dos Estados Unidos, manifestou em setembro o seu apoio à legislação, que deve agora ser submetida aos representantes.



"Não está marcada qualquer data. Não sei quando vai ser marcada", disse Ryan, citado pela Associated Press.



O Congresso, dominado pelo Partido Republicano, tem insistido no alívio de uma série de restrições ao uso de armas.



Após Las Vegas, um dos piores massacres dos últimos anos no país, o Partido Democrata, pelo contrário, intensificou os apelos para apertar o controlo de armas.



O Presidente norte-americano, Donald Trump, revogou recentemente legislação proposta pelo seu antecessor, Barack Obama, que impedia cerca de 75.000 pessoas com perturbações mentais de adquirir armas.



A norma de Obama foi proposta em 2013 após o massacre na escola primária de Sandy Hook, no Connecticut, em que 20 crianças e seis funcionários foram mortos por um jovem com perturbações mentais.



Esta terça-feira, falando sobre o massacre de Las Vegas, Trump afirmou que ele foi perpetrado por um homem "muito, muito doente" e, questionado sobre a legislação sobre as armas, limitou-se a responder: "Havemos de falar sobre as leis das armas à medida que o tempo passa".



O autor do massacre de Las Vegas, Stephen Paddock, tinha 23 armas e dois dispositivos para tornar automáticas armas semiautomáticas no quarto de hotel de onde disparou centenas de munições sobre as pessoas que assistiam ao encerramento de um festival de música 'country' Route 91 Harvest Festival.



Uma arma semiautomática exige que o atirador carregue no gatilho a cada disparo, enquanto com uma arma automática, o carregar no gatilho permite disparar sucessivamente munições até que o carregador esteja vazio.



Paddock, 64 anos, matou-se no quarto de hotel onde cometeu o massacre antes de a polícia chegar.



As autoridades continuam a tentar determinar o motivo do atirador, que não tinha cadastro.



Os investigadores afastaram para já qualquer ligação de Paddock ao terrorismo internacional, apesar da reivindicação feita pelo grupo extremista Estado Islâmico.



Segundo a agência Associated Press, o massacre de Las Vegas foi o mais mortífero da História moderna dos Estados Unidos da América, ultrapassando o número de vítimas do ataque numa discoteca de Orlando, em junho de 2016, que fez 49 mortes.