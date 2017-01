Congresso opôs-se ao encerramento de Guantánamo

Reafirmando a sua convicção de que é possível encerrar aquela prisão sem que tal represente um perigo e poupando dinheiro aos contribuintes, Barack Obama voltou a exortar os políticos para agirem."Guantánamo é contrário aos nossos valores e diminui o nosso 'status' no mundo", concluiu, sublinhando ser "mais do que tempo de pôr fim a este capítulo da história norte-americana".O Presidente não conseguiu manter a promessa de fechar esta prisão situada na ilha de Cuba e que, para muitos países do mundo, representa um excesso da luta antiterrorista dos Estados Unidos depois dos atentados de 11 de setembro de 2001.Conseguiu, contudo, reduzir o número de presos. Quando entrou em funções, em janeiro de 2009, Guantánamo tinha 242 presos e atualmente tem 40.Durante a campanha eleitoral, o Presidente eleito, Donald Trump, mostrou vontade de manter a prisão aberta e de a encher "com os maus".