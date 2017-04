Suspeito de atentado na Rússia nega autoria

Novas imagens do suspeito de atentado na Rússia

Uma explosão entre duas estações do metro de São Petersburgo, na Rússia fez vários mortos. O procurador-geral russo, Alexander Kurennoy, confirmou que as autoridades estão a tratar o caso como "um ato terrorista".



Pelas 15h15 , o Comité Nacional Anti-Terrorismo da Rússia fazia um balanço oficial de 9 mortos confirmados e 20 feridos. Uma hora depois, o ministério da Saúde apontou números mais graves. O ataque terá feito 10 mortos e 47 feridos, muitos dos quais em estado grave.









O homem, dado como suspeito dos ataques em São Petersburgo, entregou-se à polícia e garantiu estar inocente.Os órgãos de comunicação social russos divulgaram uma imagem que mostrava, alegadamente, o suspeito do ataque desta segunda-feira no metro naquela cidade russa.O homem estava a ser procurado pelas autoridades, mas acabou por se entregar à polícia, garantindo que era inocente.As autoridades russas acabaram por rever as indicações iniciais, garantindo agora que o ataque foi levado a cabo por um bombista suicida. Segundo avançam diversos meios de comunicação social, o bombista seria um rapaz de 23 anos, com origem na Ásia Central e de nome Javal.Uma fonte assegurou à agência Reuters que o jovem estaria ligado a grupos islâmicos radicais, banidos na Rússia.