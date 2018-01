Conheça a pescadora mais sexy do Mundo

Jovem modelo faz furor nas redes sociais. Participa em competições e apanha peixes que pesam mais do que ela.

Emily Riemer é uma jovem norte-americana que é pescadora profissional e de competição. A jovem, de 23 anos, também trabalha como modelo, tournou-se num fenómeno nas redes sociais, onde publica fotografias de biquíni com peixes pescados por si e que chegam a pesar mais de 50 kg.

No Instagram, onde Emily tem mais de 100 mil seguidores, é comum encontrar a jovem a posar ao pé de atuns e espadartes de dimensões impressionantes, alguns chegando a pesar mesmo mais do que a jovem. A beleza e as habilidades na pesca já lhe valeram o título de pescadora mais sexy do mundo.

Emily explica que, por vezes, chega a levar uma hora até conseguir recolher o peixe para o barco do namorado. Depois de os matar, posa com os frutos da pesca, muitas vezes coberta de sangue, "porque é mais autêntico".

"Nada me deixa com tanta adrenalina quanto a luta com um peixe grande e a pesca com sucesso. Fico excitada só de falar nisso. Há quem me critique e diga que me estou a exibir de biquíni. Mas não é isso. Eu não vou pescar de biquíni para parecer gira: é apenas porque é prático e mantém-me fresca na Flórida, Caraíbas e outros lugares onde costumo pescar. Posar com o que pesquei é natural. Eu apenas faço isso de biquíni", justifica a jovem.

Emily participa em competições de pesca internacionais nos Estados Unidos, Bahamas, Ilhas Virgens Britânicas , Colômbia, México, Trindade e Tobago com a equipa de pesca Kingsman.

O grupo já chegou a ganhar mais de 25 mil euros numa competição e Emily, sozinha, venceu um prémio de 10 mil euros noutro concurso.

"Há quem fique chocado por eu posar com sangue e tripas de peixe. Mas é assim. Se mato um peixe vai haver sangue. Se vou posar com ele tem que ser uma coisa natural, não me vou estar a limpar no calor do momento. Há quem ache estranho o que eu faço, mas é assim que eu sou. Sou uma rapariga que adora aventura, desporto e atividades ao ar livre. Amo a pesca e a caça. E posso garantir que tudo o que aparece comigo nas fotografias fui eu mesma que apanhei", conclui Emily ao jornal The Sun.