Conheça a primeira criança a receber um transplante de mãos

Zion, de dez anos, entrou na história da medicina mundial.

Em 2015, Zion Harvey entrou na história como a primeira criança a receber um duplo transplante de mãos. Agora, 18 meses depois, o processo foi considerado um sucesso da medicina. Os resultados foram publicados na revista científica The Lancet.Zion tinha oito anos quando perdeu os pés e as mãos devido a uma grave infeção. Após a operação, realizada em junho de 2015 em Filadélfia, nos Estados Unidos, a criança começou a tentar realizar as tarefas do dia-a-dia."Aos 18 meses [após o transplante], a criança tinha excedido as suas habilidades de adaptação anteriores", começaram por escrever os médicos da equipa do Hospital Infantil de Filadélfia, citada pela The Lancet. "A partir dos 18 meses, ele é capaz de escrever, se alimentar, tomar banho e se vestir de maneira mais independente e eficiente do que conseguia antes do transplante", acrescentaram.O corpo de Zion chegou a rejeitar as mãos transplantadas mas o problema foi revertido com sucesso através de medicamentos.