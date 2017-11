Conheça as histórias das vítimas do ataque em Manhattan

Entre os oito mortos no ataque estão cinco amigos argentinos que celebravam nos EUA.

Começam a surgir as primeiras informações sobre as vítimas do ataque desta terça-feira em Nova Iorque. Entre os mortos e feridos figuram estudantes, funcionários de uma escola e turistas.Cinco dos oito mortos já confirmados são argentinos, informou o Governo de Buenos Aires. Pertenciam a um grupo de amigos que se conheceu há décadas e que festejava o 30.º aniversário do dia em que acabaram a escola secundária (1987).Foram identificados como sendo Hernán Diego Mendoza, Diego Enrique Angelini, Alejandro Damián Pagnucco, Ariel Erlij and Hernán Ferruchi. Teriam alugado bicicletas e estavam a circular na ciclovia quando aconteceu o ataque.Segundo o jornal argentino La Nacion, Erlij era um empresário de 48 anos que vivia em Rosario e terá pagado a viagem até à Big Apple aos dez amigos. Apenas cinco sobreviveram ao ataque."Eles eram turistas. Estavam a passear de bicicleta por Manhattan. Agora estamos a tentar perceber o que fazer a seguir, especialmente com as famílias, que estão completamente perdidas pois estão longe dos seus entes queridos. Eles não sabem o que fazer", lamenta o consul da Argentina nas Nações Unidas, Mateo Estrémé, preocupado, igualmente, com os argentinos que sobreviveram."Eles estão devastados. Estão em choque e não conseguem acreditar no que aconteceu", adiantou.

Outra das vítima será belga, de acordo com o ministro dos Negócios Estrangeiros da Bélgica, Didier Reynders. Ao que tudo indica, a vítima mortal belga seria uma mulher de Roulers que estava de visita aos EUA com uma irmã e a mãe.



"Anuncio com profunda tristeza que há uma vítima belga em Manhattan. Expresso as minhas condolências à família e amigos da vítima", disse Reynders.





Estudantes entre os feridos

Já no que diz respeito aos feridos, há a indicação de que três outros belgas estarão a ser acompanhados num hospital e terão necessitado de intervenções cirúrgicas.



No caso do grupo de argentinos que perdeu cinco amigos no ataque, há pelo menos mais um elemento que está internado e a receber tratamento numa unidade hospitalar nova-iorquina.

Uma escola próxima do local também já garantiu que dois dos seus funcionários figuram entre os feridos, bem como dois alunos daquele estabelecimento de ensino. Estavam todos no autocarro escolar que foi atingido pelo veículo usado pelo suspeito.



Um dos estudantes está em estado grave.