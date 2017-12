Conheça Inés Arrimadas, favorita a vencer as eleições na Catalunha

Advogada de 36 anos pode tornar-se na primeira mulher a liderar um governo catalão.

19.12.17

Puigdemont, defensor da independência da Catalunha. Contra ele discursou depois de declarada a vontade catalã de sair de Espanha, a 10 de outubro.



"Ninguém na Europa apoia o que você acaba de fazer, senhor Puigdemont. Vocês são o pior do pior do nacionalismo", disse, na altura, no parlamento catalão.



@InesArrimadas "No voy a permitir que mis padres, hermanos y sobrinos tengan que coger el pasaporte para venir a verme" #GolpealaDemocracia pic.twitter.com/PcnogpqASi — Ciudadanos (@CiudadanosCs) October 10, 2017

"Nunca pensei que fosse bonita", disse uma vez, em entrevista.

O Cuidadanos, partido que defende a união com Espanha, lidera as sondagens para as eleições desta quinta-feira na Catalunha.Inés Arrimadas, advogada de 36 anos, é a cabeça-de-lista deste partido e tem dado que falar, especialmente porque, se vencer, tornar-se-á na primeira mulher a liderar um governo catalão.Arrimadas surge como figura oposta a CarlesMomentos depois protagonizou um dos momentos mais icónicos da sua carreira política e que lhe terá valido muitos votos entre quem não apoia a independência: pegou num passaporte e garantiu que não iria permitir que a sua família, a viver na Andaluzia, tivesse de pedir um documento similar para visitá-la na Catalunha.Se muitos a conhecem pela sua forte campanha contra a independência da Catalunha, muitos outros não negam os traços físicos desta política de 36 anos que, apesar de dar nas vistas, garante sempre ter sido uma 'maria-rapaz'.Aliás, garante ter sido sempre bastante tímida e "muito masculina" , passando a adolescência mais preocupada com a sua paixão pelo futebol (é adepta ferrenha do Barcelona e Guardiola é o seu jogador preferido) que com a aparência ou em fazer amigas.Embora a sua família tenha passado parte da sua vida em Barcelona, antes de se mudar para Andaluzia (onde nasceu), Inés apenas foi viver definitivamente para a capital catalã em 2008, depois de ter visitado com frequência a cidade a trabalho. Nessa altura, mudou-se de armas e bagagens para o escritório principal da consultora onde trabalhava. A empresa pagou-lhe aulas de catalão e nasceu, assim, a paixão pela língua.O salto para a política acabou por acontecer em 2011, graças a uma amiga que a convidou a participar num comício do Ciudadanos. Apesar dos avisos do pai, que a aconselhou a não se meter na política, Inés acabou por enveredar por esse caminho e tornar-se militante do partido, não demorando muito até assumir cargos dentro da estrutura partidária.Começou por ser porta-voz da juventude do partido e foi nomeada para a comissão executiva do Ciudadanos, entrando para o parlamento no ano seguinte como deputada 'naranja'. Estava aberto o caminho para voos mais altos na política, que a fez abandonar o emprego que a levou até Barcelona.Daí até se tornar líder regional do partido, em junho de 2015, foi um passo.Apesar da liderança nas sondagens, a vantagem dos Ciudadanos é reduzida e as eleições podem resultar num parlamento suspenso entre partidos pró e anti independência.De um lado está o Ciudadanos, o PP e os socialistas, com 44,9% por cento nas sondagens. Já o bloco independentista formado pela juntos pela catalunha, ERC e CUP somam 43,8 por cento.A decisão pode estar nas mãos do Catalunya em Comú, apoiado pelo Podemos, que tem 9 por cento nas sondagens. Os indecisos são ainda cerca de 30 por cento e poderão também alterar o panorama.As eleições vão decorrer com o ex-lider do executivo catalão Carles Puigdemont, líder do Juntos pela Catalunha, exilado em Bruxelas. Outros dirigentes como Oriol Junqueras da ERC continuam detidos devido à atuação durante o processo pela independência.