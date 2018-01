Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Conheça o autor do atropelamento em massa no Brasil

António de Almeida Anaquim tem 41 anos.

11:14

O autor do atropelamento em massa no Rio de Janeiro alega que sofreu um ataque epilético quando abalroou 16 pessoas no calçadão da Praia de Copacabana, esta quinta-feira. Um bebé, que passeava com a mãe e com a avó junto à praia, acabou por morrer.



O motorista, de 41 anos, diz que não se lembra do acidente e que não bebe álcool, segundo avança o Globo.



As autoridades encontraram medicação para a epilépsia dentro da viatura do condutor e afirmaram, pouco tempo depois do acidente, que António não parecia um fanático religioso. A polícia descartou a hipótese de ataque terrorista mas continua a investigar o caso.



O site Detran avança, esta sexta-feira, que a carta de condução de António está bloqueada porque nos últimos cinco anos o homem acumulou 14 multas.