Conheça o avião que faz as viagens mais caras e luxuosas do mundo

Este verdadeiro ‘cruzeiro dos céus’ tem um bar, sala de jantar e casas de banho privadas.

Por Pedro Zagacho Gonçalves | 03.10.17

Já se imaginou a voar num avião de luxo com bar, sala de refeições e casas de banho privadas? É exatamente essa experiência e a Crystal Cruises lhe propõe, com um custo de ‘apenas’ 42 mil euros.

O chamado ‘Crystal Skye’, um Boeig 777-200LR adaptado, está decorado ao pormenor e marca a diferença pelo espaço que cada passageiro tem. Com uma capacidade máxima de 88 pessoas, as cadeiras são totalmente reclináveis para se transformarem numa cama e contam com um sistema de entretenimento a bordo com ecrãs de 24 polegadas com programação atualizada e ao gosto de cada um, assim como uma grande seleção musical.

O bar e restaurante a bordo oferecem aos clientes as mais exclusivas bebidas e refeições inspiradas nos restaurantes vencedores de estremas Michelin.

Este é um verdadeiro ‘cruzeiro dos céus’, que tem uma autonomia de voo de 20 horas sem parar e tem o maior número de elementos da tripulação por passageiro, para garantir que todos os desejos dos clientes são satisfeitos.

Como funciona em lógica de cruzeiro, o Crystal Skye oferece pacotes de 14, 21 ou 28 dias, com viagens pelos mais diferentes e exóticos destinos. Nova Iorque, Dubai, Hong Kong e Londres são apenas alguns dos destinos que o passageiro pode escolher e até dar uma volta ao Mundo, se assim entender.