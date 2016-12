Conheça o cavalo mais bonito do mundo

Akhal-Teke', é considerada por muitos como a mais bonita do mundo. As criaturas são conhecidas pelo seu pêlo dourado e quase metalizado.



Conhecidas na China como "cavalos do paraíso", estes animais são muito raros, sendo que só existem cerca de 1250 no mundo.



Os cientistas descobriram que as proteínas existentes no pêlo destes mamíferos refletem e refratam a luz, um processo idêntico ao dos metais.



O que achou desta notícia?







2.1% Muito insatisfeito

2.1% 2.1%

2.1% 1.5%

1.5% 7.7%

7.7% 86.6% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







2.1% Muito insatisfeito

2.1% 2.1%

2.1% 1.5%

1.5% 7.7%

7.7% 86.6% Muito satisfeito Outras 142 pessoas também já deram o seu contributo pub

Esta espécie de cavalo oriunda do Turquemenistão e de seu nome '