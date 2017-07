Conheça o jardim totalmente dedicado aos pénis

Espaço insólito na Coreia da Sul homenageia o órgão sexual masculino.

Por Pedro Zagacho Gonçalves | 18:41

Dezenas de estátuas em forma de pénis, de pedra e madeira, a ‘olhar o oceano’. É esta a visão que se tem do Parque Haesindang, localizado na costa esta da Coreia do Sul, perto de Samcheok, na província de Gangwon. O insólito espaço já ganhou o nome de ‘Parque dos Pénis’, devido às várias estátuas fálicas em exposição no jardim.

Junto a uma pequena aldeia de pescadores, o ‘Parque dos Pénis’ já se tornou paragem obrigatória para quem visita a Coreia do Sul. O local está envolto em mistério e as origens das estátuas estão ligadas a uma lenda do folclore regional.

Diz a lenda que uma jovem virgem foi abandonada pelo namorado numa rocha ao pé do mar, enquanto este foi pescar. Enquanto o pescador estava em alto mar, a mulher foi apanhada por uma violenta tempestade e morreu afogada, antes que o companheiro a conseguisse salvar. Depois da tragédia, nenhum pescador conseguiu apanhar peixe naquelas águas e criou-se o mito de que a culpa era da virgem que morreu no mar.

Diz-se que tempos depois um pescador urinou para o mar e logo depois conseguiu apanhar peixe, pelo que a população passou a acreditar que o fantasma da virgem tinha gostado de ver um pénis e que por isso tinha deixado de assombrar o mar. Por isso, e para acalmar o espírito da jovem, os locais começaram a erguer várias estátuas de forma fálica no local, criando o Parque Haesindang.

No parque, para além de várias exposições sobre sexualidade e sobre a cultura piscatória da aldeia e, há um templo dedicado à virgem de Haesindang, que tem direito a uma cerimónia anual onde lhe são feitas oferendas e se reza por pescas abundantes.

Há ainda um grande farol de forma fálica, assim como um aquário, um teatro e uma estufa com várias espécies de árvores.