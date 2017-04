Conheça o suspeito do ataque em Estocolmo

Este atacante, natural do Uzbequistão, tem quatro filhos e trabalha na construção civil. Na página pessoal na rede social Facebook mostra apoio ao Daesh.



As autoridades suecas já garantiram que o suspeito vai continuar detido.



"Ele nunca fala sobre política ou religião. A única coisa de que ele fala é em conseguir mais empregos para poder enviar dinheiro para a família", contou a amiga que preferiu manter o anonimato. A mesma fonte adianta que o homem não mora no bairro onde foi detido, mas sim a sul de Estocolmo.

As autoridades da Suécia detiveram esta sexta-feira um homem de 39 anos que confessou ser o responsável pelo ataque na capital sueca que tirou a vida a quatro pessoas, deixando outras 15 feridas, nove delas com gravidade.O homem foi detido na cidade de Märsta, 40 quilómetros a norte de Estocolmo, onde tinha chegado de comboio. O suspeito terá apanhado o comboio na estação central em Estocolmo, que fica a 800 metros do local do ataque, pouco depois do atentado.Ainda não foram avançados oficialmente quaisquer pormenores sobre a identidade do homem, mas o jornal sueco Aftonbladet conseguiu falar com uma amiga deste suspeito que contou à publicação alguns detalhes sobre a sua vida.