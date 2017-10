Conhece príncipe na discoteca e casa 12 anos depois

Ariana Austin não sabia que o jovem por quem se apaixonou fazia parte da família real da Etiópia.

Não foi só a Cinderela que conheceu o príncipe encantado numa festa. Ariana Austin também acabou por ser a personagem principal num enredo romântico e tornou-se a Cinderela dos tempos modernos. A rapariga conheceu Joel Makonnen, membro da família real da Etiópia, numa discoteca em Washington, nos Estados Unidos da América. Os dois acabaram por namorar e casaram 12 anos depois.



Joel só revelou a Ariana que era príncipe da Etiópia quando o namoro começou. Na noite em que se conheceram, o jovem disse à norte-americana e a uma amiga que pareciam estar num "anúncio" a uma marca de gin, segundo contou ao The Independent. "Não tinham ainda passado cinco minutos quando lhe disse que seria minha namorada", afirmou Joel Makonnen.



A relação tornou-se "real" quando Ariana e Joel subiram ao altar no passado dia 9 de Setembro. Foi numa igreja ortodoxa etíope com 13 sacerdotes que deram o nó. A cerimónia do casamento terminou com uma receção formal no estado da Virgínia.