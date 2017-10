Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Consegue fugir depois de ser baleado, espancado e enterrado vivo

Traficantes arrancaram olho a jovem de 16 anos.

09:54

Um jovem de 17 anos conseguiu sobreviver depois de levar dois tiros, ser espancado, perder um olho e ser enterrado vivo em Minas Gerais, no Brasil.



A vítima foi perseguida por dois criminosos que se queriam vingar do jovem por este, supostamente, ter roubado droga.



Depois de ser baleado duas vezes e de, num ato bárbaro, lhe ter sido arrancado um olho, os traficantes enterraram a vítima achando que esta estava morta. Pouco tempo depois o jovem conseguiu escavar e chegar até uma estrada, onde acabou por perder os sentidos.



Os populares encontraram o jovem que está internado no Hospital João XXIII. Os traficantes foram presos.