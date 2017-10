Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Constitucional proíbe sessão do Parlamento catalão

Sessão em que seria proclamada a independência foi suspensa pelo Tribunal, mas separatistas prometem ignorar a ordem.

Por Ricardo Ramos | 01:30

O Tribunal Constitucional de Espanha suspendeu ontem preventivamente a sessão plenária do Parlamento Autonómico catalão agendada para a próxima segunda-feira em que seria declarada a independência da região, mas a medida foi acolhida com desdém pelos independentistas, que prometem seguir em frente com os seus planos.



Reunido de urgência na sequência de um recurso apresentado pelo Partido Socialista da Catalunha, o pleno do Tribunal Constitucional decidiu, por unanimidade, ordenar a suspensão da sessão plenária marcada para segunda-feira perante o "risco de violação da Constituição" e declarar "nulo, sem valor ou efeito qualquer ato, resolução, acordo ou decisão de facto que viole a decisão de suspender a sessão".



A decisão do Tribunal foi , no entanto, recebida com manifestações de desdém e desafio na Catalunha. "Não podem suspender a democracia e a liberdade", afirmou um porta-voz da Esquerda Republicana, enquanto fonte oficial da CUP garantiu: "Vamos em frente!".



O primeiro-ministro Mariano Rajoy, que tem sido muito criticado pela forma como tem gerido o desafio separatista, fez, entretanto, um novo apelo ao líder catalão Carles Puigdemont para renunciar à proclamação unilateral de independência e voltar à legalidade democrática "com a maior brevidade possível" de modo a "evitar males maiores".



Banco Sabadell muda a sede para Alicante

O Conselho de Administração do banco catalão Sabadell vai transferir a sede social de Barcelona para Alicante para "salvaguardar os interesses dos clientes". Em caso de independência da Catalunha, as instituições bancárias ali sediadas ficariam automaticamente fora do euro e deixariam de estar sob proteção do BCE. Já o outro grande banco catalão, o CaixaBank, estuda mudar a sua sede para as Baleares. O governo de Madrid deverá também aprovar hoje um decreto para facilitar a saída de empresas.