Cônsul de França violada em casa de praia no Brasil

Violador conseguiu fugir sem ser visto. Autoridades investigam.

Por Domingos Grilo Serrinha, correspondente no Brasil | 20:09

Uma cônsul de França, residente no Brasil, foi violada numa casa de praia em Tibau do Sul, no litoral do estado do Rio Grande do Norte, no nordeste do país. O crime ocorreu na madrugada de terça-feira de Carnaval, dia 13, mas só agora veio a público com a confirmação do caso pela polícia, que mantém o sigilo quanto à identidade da vítima.

A cônsul contou à polícia que um desconhecido invadiu a casa de um casal amigo onde ela passava o Carnaval, por volta das duas da madrugada. Segundo o seu relato, o criminoso acordou-a durante a noite atirando-lhe água e consumando a violação sem que a vítima tivesse hipótese de fugir.

O violador fugiu em seguida sem fazer qualquer barulho e os donos da casa não se aperceberam da invasão à sua residência nem do que tinha acontecido à amiga.



A polícia recolheu pelos e outros vestígios deixados pelo criminoso, que poderão servir para um exame de ADN caso ele seja identificado e preso.



A cônsul fez exames no Instituto Técnico Científico e recebeu atendimento médico e psicológico no Hospital Januário Cicco.



Tibau do Sul, a 77 km da capital estadual, Natal, tem praias paradisíacas e tranquilas e a casa onde a cônsul se hospedou fica num local isolado rodeada de natureza, o que facilitou a entrada e a fuga do criminoso.