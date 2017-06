Consultora sem informação e discrepâncias de milhões nas dívidas ocultas de Moçambique

No resumo executivo, a consultora reconhece que não conseguiu realizar "qualquer forma de valoração fiável dos bens e serviços" que deviam ser fornecidos pelo grupo internacional Privinvest, que incluem embarcações de pesca e vigilância, sistemas de comunicações, aeronaves, diversos equipamentos de apoio, ações de formação, estaleiros e instalações em terra."Em vez disso, a Kroll, com o apoio de um especialista independente, procurou estimar a discrepância de preços" entre os produtos listados nas faturas e os preços de mercado, mas só relativamente à Ematum e Proindicus - a MAM ficou de fora porque entregou apenas uma fatura de 500 milhões de dólares de sete serviços genéricos, como "serviço de treino" ou "navio de manutenção".Naquilo que foi possível comparar, a discrepância total foi de 713 milhões USD, sendo que destes mais de metade - 487 milhões - diz respeito a 21 barcos de pesca Palangreiro para a empresa Ematum, que foram faturados a 22 milhões de dólares cada um, mas que o especialista diz não custarem mais que dois milhões a unidade.Além da falta de documentação e destas discrepâncias, há depois total ausência de informação sobre outras parcelas, como uma de 500 milhões de dólares da Ematum "de natureza potencialmente sensível" e por isso abrigada sob justificação de "confidencialidade", tanto do lado as empresas como o fornecedor.Anda assim, a Kroll detalha que as taxas pagas aos bancos totalizaram 199,7 milhões USD, cerca de 10% do valor total do empréstimo.Houve ainda 31,4 milhões de dólares em taxas pagas a 12 consultores relativamente a uma reestruturação do empréstimo da Ematum.A auditoria deixa vários pontos em aberto: no caso da empresa Proindicus, as projeções de receitas incluem "importação periódica de armas". Apesar de tenra perceber do que se tratava, "a Kroll não recebeu qualquer documentação que sirva para fundamentar estas estimativas ou o que constitui a importação periódica de armas".Face às conclusões da auditoria, a PGR anunciou este sábado que "prossegue com os autos de instrução preparatória em curso, realizando diligências no país e no estrangeiro", com recurso a mecanismos de cooperação internacional já acionados "nos Emirados Árabes Unidos, Estados Unidos da América, França, Grã-Bretanha, Holanda e Suíça", conclui.