Conta momento em que partiu pénis do namorado durante o sexo

"Parecia uma cena de crime, havia sangue por todo o lado", revela jovem de 23 anos.

16:23

Megan Barker, uma estudante inglesa de 23 anos, não queria acreditar quando Adam Francis, de 24, a convidou para um encontro, em 2013. O modelo e a jovem começaram a namorar pouco depois e mantinham uma relação feliz e sem percalços até o dia que os dois recordam como o pior das suas vidas: durante uma relação sexual, Megan partiu o pénis ao namorado.

"Estava de costas quando fiz um movimento brusco e ouvi o som do qualquer coisa a rasgar e um grito que me deixou arrepiada. Olhei e vi que o Adam estava em pânico e a gemer com dores. Depois reparámos que o pénis dele estava a esguichar sangue", conta agora Megan, dois anos depois do sucedido.

Adam correu imediatamente para a casa de banho e abriu a torneira do lavatório mas, logo depois, desmaiou e bateu com a cabeça. "Fiquei histérica. Ele estava inconsciente a sangrar muito. O quarto e a casa de banho pareciam uma cena de crime, havia sangue por todo o lado. Deitei-o no meu colo e liguei ao meu melhor amigo, que disse que o mesmo já tinha acontecido a um colega dele: era uma fratura no pénis. Liguei depois para os serviços de emergência, que vieram imediatamente", relata Megan.

Quando os paramédicos chegaram, os dois jovens estavam demasiado envergonhados para contar o que tinha acontecido mas, após Adam ser reanimado e serem pressionados, confessaram o que se tinha passado.

Seguiram-se três meses de dolorosa recuperação para o jovem modelo. Nas duas primeiras semanas após o acidente, Adam não conseguia andar nem mover as pernas. "Foi a pior dor que senti na minha vida. É indescritível. Para além disso não gosto nada de ver sangue, foi isso que me fez desmaiar", relata o jovem que, felizmente, ao fim de um mês foi informado que o seu pénis estava a recuperar das terríveis lesões sofridas.

Assumindo que não volta a arriscar em posições sexuais mais aventureiras, Adam diz-se agora feliz ao lado da namorada. "Foi um alívio quando percebi que não ia ficar sem órgão sexual! Não tenho planos para que algo assim volt a acontecer", conclui o inglês.