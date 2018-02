Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Coreia do Norte acusada de ajudar Síria a produzir armas químicas

Denúncia foi feita por especialistas das Nações Unidas.

As Nações Unidas acreditam que a Coreia do Norte está envolvida na utilização de armas químicas contra civis por parte do governo sírio.



Especialistas citados esta terça-feira pelo New York Times admitem que o auxílio norte-coreano pode ter sido fundamental nos recentes ataques em Ghouta, onde terá sido usado gás de cloro.



Pyongyang poderá ter fornecido materiais que incluem azulejos, válvulas e termómetros resistentes a ácidos, de acordo com um relatório de investigadores das Nações Unidas.



Os técnicos de mísseis norte-coreanos também foram vistos a trabalhar em armas químicas conhecidas e instalações de mísseis dentro da Síria, de acordo com o relatório, que foi escrito por um painel de especialistas que analisou o cumprimento da Coreia do Norte às sanções das Nações Unidas.