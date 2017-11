Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Coreia do Norte afirma que exercícios militares dos EUA aumentam tensões

Ja Song Nam refere que as operações militares conjuntas estão a criar "a pior situação de sempre" na península.

Por Lusa | 19:11

A Coreia do Norte considera que a presença, sem precedentes, de três grupos de porta-aviões americanos "com uma postura de ataque" em volta da península coreana está a tornar impossível prever quando poderá começar uma guerra nuclear.



A posição foi expressa pelo embaixador das Nações Unidas na Coreia do Norte, Ja Song Nam, esta segunda-feira numa carta ao secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, onde é referido que as operações militares conjuntas estão a criar "a pior situação de sempre" na península.



Ja Song Nam acrescentou que os EUA reativaram turnos de 24 horas com aviões B-52 - avião de grande porte, projetado para lançar grandes quantidades de bombas e munições e com capacidade nuclear - "que existiram durante a época da Guerra Fria".



"Os exercícios de larga-escala de guerra nuclear e as chantagens, que os Estados Unidos organizaram durante um ano inteiro sem interrupções (...) fazem concluir que a opção que tomámos foi a correta e devíamos continuar neste caminho até ao fim", afirmou o responsável.



Pyongyang tem multiplicado nos últimos meses os disparos de mísseis e os testes nucleares, em violação das resoluções da ONU, e o líder norte-coreano, Kim Jong-Un, e o presidente norte-americano, Donald Trump, envolveram-se numa guerra de palavras e de troca de ameaças.



Em reação, o Conselho de Segurança da ONU aprovou novas sanções destinadas a isolar economicamente o país e que incluem a limitação das suas exportações.



A China, que é responsável por 90% do comércio externo da Coreia do Norte adotou ainda medidas unilaterais, que incluem o encerramento de empresas norte-coreanas no país e redução no fornecimento de petróleo.