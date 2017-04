Coreia do Norte ameaça com ataque nuclear

Trump, que ordenou o desvio do porta-aviões ‘USS Carl Vinson’ para a região dois dias após o encontro na Florida com o homólogo chinês, disse ainda que explicou a Xi Jinping que "um acordo comercial com os EUA será muito melhor se a China ajudar a resolver o problema da Coreia do Norte".



Coincidência ou não, a China concentrou nos últimos dias 150 mil militares junto à fronteira com a Coreia do Norte para fazer face a um eventual fluxo massivo de refugiados em caso de conflito armado entre os EUA e o país comunista.



"O reinado da família Assad na Síria está perto do fim"

O Secretário de Estado norte-americano Rex Tillerson disse ontem que "o reinado da família Assad na Síria está perto do fim" e exortou a Rússia a retirar o apoio ao regime de Damasco, que o Ocidente acusa de estar por detrás do ataque químico que fez dezenas de mortos em Khan Sheikhoun.



"A Rússia tem de escolher entre estar ao lado dos EUA e dos seus aliados ou continuar a apoiar Assad", disse Tillerson antes de partir para Moscovo para conversações com o homólogo russo Sergei Lavrov, onde vai deixar clara a posição acordada ontem em Itália pelos ministros dos Negócios Estrangeiros do G7, que consideram que não existe qualquer hipótese de solução negociada na Síria enquanto Assad mantiver o poder.



Putin denuncia planos para "falso ataque químico"

O presidente russo Vladimir Putin disse ter informações de que está a ser preparado um "falso ataque químico" na Síria, provavelmente nos arredores de Damasco, que "servirá como pretexto para novos ataques dos EUA".



Putin não ofereceu qualquer prova da sua acusação, mas reiterou que o regime de Assad não foi responsável pelo ataque da semana passada em Khan Sheikhoun.



O regime comunista da Coreia do Norte garantiu ontem estar "preparado para a guerra" e ameaçou responder com armas nucleares a qualquer ataque dos EUA, que enviaram para a região um porta-aviões e ameaçaram agir de forma unilateral para eliminar o programa nuclear norte-coreano.Reagindo ao envio do porta-aviões ‘USS Carl Vinson’ e respetivo grupo de combate para perto da Península Coreana e ao recente ataque dos EUA contra a Síria, por muitos interpretado como um aviso ao regime de Pyongyang, os órgãos oficiais da Coreia do Norte avisaram ontem que "os preparativos para uma invasão entraram numa nova fase" mas o país "está preparado para responder a qualquer provocação"."O nosso forte Exército Revolucionário está a vigiar de perto todas as movimentações do inimigo e as miras das nossas armas nucleares estão apontadas para as bases do invasor americano, não só na Coreia do Sul e no Pacífico, mas nos próprios Estados Unidos", escreveu ontem o jornal oficial ‘Rodong Sinmun’.