Coreia do Norte arrisca grave escassez de alimentos devido à seca

Culturas foram penalizadas devido à falta de chuvas, num país onde a desnutrição já é um flagelo.

12:25

A Coreia do Norte poderá sofrer uma grave escassez de alimentos devido à pior seca dos últimos 15 anos no país, advertiu esta sexta-feira a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO).



As culturas foram penalizadas devido à falta de chuvas, num país onde a desnutrição já é um flagelo, referiu a FAO num relatório.



"A chuva que caiu entre abril e junho nas principais regiões agrícolas do país foi muito abaixo da média a longo prazo, o que causou graves perturbações nas atividades de plantio e danos às culturas na principal estação", indicou o documento.



Isso poderá traduzir-se em "uma forte deterioração da segurança alimentar para uma grande parte da população", de acordo com Vincent Martin, representante da FAO para China e para a Coreia do Norte.



"É necessário implementar ações agora para ajudar os agricultores afetados e para prevenir que os mais vulneráveis se voltem para estratégias de adaptação não sustentáveis, como reduzir a sua ingestão diária de alimentos", acrescentou.



"É vital que esses agricultores beneficiem agora de uma assistência agrícola adequada, incluindo ferramentas e equipamentos de irrigação", sublinhou Martin.



"Um aumento nas importações de alimentos (...) também será necessário durante os próximos três meses (...) para garantir um abastecimento alimentar adequado para os mais vulneráveis, incluindo crianças e idosos", referiu a FAO.



A Coreia do Norte experimentou na década de 1990 uma falta de alimentos que deixou várias centenas de milhares de mortos.



Mesmo em anos sem a seca, mais de 40% da população norte-coreana sofre de subnutrição, segundo a ONU.



Segundo especialistas, a escassez alimentar resulta de uma má gestão por parte do Governo norte-coreano, que consagra uma importante parte do seu orçamento aos programas balísticos e nucleares.



As entregas internacionais de alimentos, nomeadamente pelos norte-americanos e sul-coreanos, diminuíram fortemente com a escalada da tensão ligada aos programas militares de Pyongyang.



Um outro relatório da FAO sobre a Coreia do Norte estimou que em 2016 a produção agrícola foi penalizada pela falta de terras aráveis, pela degradação do solo devido a exploração intensiva, a falta de sementes, pesticidas e fertilizantes de qualidade.



A FAO, que tem um escritório permanente no país asiático, estima que 50.000 hectares de terras agrícolas foram afetados este ano pela seca, nomeadamente as culturas de arroz, milho, batatas e soja.



"A produção ligada às culturas do início da safra de 2017 caiu mais de 30% em relação ao ano anterior, passando de 450.000 para 310.000 toneladas", advertiu ainda a FAO.