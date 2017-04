Coreia do Norte condena envio de porta-aviões dos EUA

A Coreia do Norte condenou esta terça-feira o envio de um porta-aviões norte-americano para a península coreana e advertiu estar preparada para responder a um "ataque preventivo", informou hoje a imprensa oficial do regime norte-coreano.



"Se os Estado Unidos se atreverem a optar por uma ação militar, ao clamar por um 'ataque preventivo' ou por 'destruir o nosso quartel-general'", a Coreia do Norte "está pronta para reagir perante qualquer forma de guerra" por Washington, afirmou a agência estatal de notícias norte-coreana KCNA.



As palavras de Pyongyang chegam depois de, no sábado, o Pentágono ter anunciado o envio do porta-aviões de propulsão nuclear USS 'Carl Vinson' para águas próximas da Coreia do Norte, em resposta aos últimos testes do regime norte-coreano, que a 05 de abril lançou um míssil de médio alcance para o mar.









O 'Carl Vinson', sob controlo da terceira frota (Pacífico Oriental), suspendeu uma visita à Austrália e dirige-se para águas próximas da Coreia do Norte. Há cerca de um mês, o mesmo porta-aviões esteve destacado na zona para participar nas manobras militares anuais com a Coreia do Sul.



Fontes da Defesa norte-americana dissraem que o destacamento do porta-aviões é uma resposta às novas provocações do regime comunista da Coreia do Norte, que recentemente realizou um teste de um míssil de médio alcance e fez testes com motores de mísseis.



A mudança de rumo do 'Carl Vinson' acontece depois da reunião, esta semana, do Presidente norte-americano, Donald Trump, com o homólogo chinês, Xi Jinping, para discutir a necessidade de evitar novas provocações de Pyongyang, aliado de Pequim.



