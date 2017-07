Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Coreia do Norte dispara míssil que atingiu Japão

Denúncia foi feita pela estação estatal japonesa, que citou fontes do Governo.

16:29

A Coreia do Norte disparou esta sexta-feira um míssil balístico que caiu no Mar do Japão, indicaram as autoridades norte-americanas e japonesas.



Em declarações a jornalistas, o primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, disse que já convocou uma reunião do Conselho Nacional de Segurança e que os militares japoneses estão a analisar o lançamento do míssil.



Em Washington, o porta-voz do Pentágono, Jeff Davis, confirmou que foi detetado o lançamento de um míssil balístico a partir da Coreia do Norte.



"Estamos a avaliar e teremos mais informações em breve, acrescentou.