Coreia do Norte diz que diálogo não vai funcionar porque Seul continua "hostil"

Coreia do Sul propôs esta semana que ambos os países mantenham a 21 de julho conversações militares,

08:14

Pyongyang enviou esta quinta-feira através do seu principal diário uma mensagem pouco favorável em relação à recente oferta de diálogo apresentada pela Coreia do Sul, argumentando de que nada serve enquanto Seul mantiver a sua política "hostil" e próxima dos EUA.



"As autoridades sul-coreanas estão a mostrar uma atitude incongruente (ao proporem diálogo), enquanto continuam a dançar com os Estados Unidos e as hostes conservadoras", indica esta quinta-feira um editorial do diário Rodong Sinmun.



"Eliminar o confronto e a hostilidade é uma condição prévia para abrir a porta da reconciliação e unidade das duas Coreias", acrescentou.



"Não parece que seja uma resposta direta (a proposta de Seul), mas estamos a analisar as suas implicações", disse por sua vez um porta-voz do Governo sul-coreano à agência Yonhap.



O Ministério de Unificação informou que o regime norte-coreano não respondeu às chamadas realizadas esta quinta-feira na linha telefónica situada na fronteira intercoreana.



Seul propôs esta semana que ambos os países mantenham a 21 de julho conversações militares - as primeiras em quase três anos - para aliviar a tensão e também um encontro das suas delegações da Cruz Vermelha a 1 de agosto para tentar retomar os encontros de famílias separadas pela Guerra da Coreia (1950-1953).



No entanto, Pyongyang manteve silêncio a respeito e assumiu que, a aceitar a proposta, a data para o diálogo militar (prevista para amanhã) deveria ser adiada face à falta de tempo para organizar uma agenda e designar os respetivos porta-vozes.