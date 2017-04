Coreia do Norte desafia EUA e lança míssil

Saiba quais são as maiores armas de destruição não nucleares

A Coreia do Norte mostrou no sábado vários mísseis balísticos, incluindo um possível novo projétil de alcance intercontinental, num desfile militar para assinalar o aniversário do fundador do país, numa altura de grande tensão com os Estados Unidos.No dia que marca o 105.º aniversário do nascimento de Kim Il-sung, avô do atual líder norte-coreano, o regime fez desfilar pelo centro de Pyongyang e sobre camiões um tipo de projétil nunca antes exibido em público e que poderá ser um novo míssil balístico intercontinental (ICBM) de combustível sólido, escreve a agência Efe."As nossas forças revolucionárias estão preparadas para lançar um ataque devastador. Responderemos à guerra total com a guerra total e estamos preparados para responder a uma guerra nuclear com uma guerra nuclear à nossa maneira", afirmou o número dois do governo de Pyongyang, Choe Ryong-hae.O líder norte-coreano apareceu sorridente e descontraído, acenando à multidão que encheu a praça central da capital norte-coreana para assistir a um desfile militar de mais de duas horas, em que as estrelas foram os novos mísseis balísticos intercontinentais capazes de transportar ogivas nucleares, que Pyongyang está a desenvolver mas ainda não foram testados, bem como os novos mísseis Pukkuksong, preparados para ser lançados por submarinos e que foram mostrados pela primeira vez.Peritos na matéria estão a analisar as caraterísticas deste novo projétil que, advertem, poderá ser falso, já que não é a primeira vez que o regime exibe em desfiles maquetas falsas de mísseis que está a desenvolver.A demonstração de força do regime norte-coreano surge dias depois de o presidente norte-americano Donald Trump ter garantido que os EUA estão dispostos a "resolver sozinhos" o problema nuclear da Coreia do Norte.