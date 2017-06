Coreia do Norte diz que América de Trump é "nazi"

A Coreia do Norte criticou esta terça-feira a política "América primeiro" do Presidente norte-americano, Donald Trump, num despacho publicado pela agência de notícias oficial, qualificando-a como "nazismo" do século XXI.



"A ideia [da política 'América primeiro'] é a versão norte-americana do nazismo, superando de longe os movimentos fascistas do século passado na sua natureza feroz, brutal e chauvinista", diz um breve texto publicado pela agência noticiosa norte-coreana KCNA.



Através desta política, Washington não reconhece o direito "à independência e ao desenvolvimento" de outras nações, como a Coreia do Norte, diz o texto.









A nota da KCNA chega depois de Trump ter, na segunda-feira, voltado a elevar o tom da sua retórica relativamente à Coreia do Norte.



Nas declarações proferidas após um encontro com o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, o Presidente dos Estados Unidos afirmou que o regime de Kim Jong-un "está a criar problemas tremendos", os quais devem "ser resolvidos com rapidez".



Trump tem previsto receber, esta semana, em Washington, o recém-empossado Presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, num encontro em que o programa nuclear e de mísseis da Coreia do Norte será um dos principais pontos em destaque.



Donald Trump tem advogado por exercer "máxima pressão" sobre Pyongyang, enquanto Seul, sob a nova liderança, parece apostar numa aproximação mais incondicional, apesar de manter os duros pacotes de sanções impostos à Coreia do Norte pelas Nações Unidas.



Ao longo dos últimos meses, o regime norte-coreano tem insistido na realização de testes de mísseis e reiterado que o programa nuclear é inegociável, o que tem contribuído para agudizar o clima de tensão na região.



